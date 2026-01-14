Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".
Що відбувається на Запорізькій АЕС?
Журналісти дізналися, що росіяни запускають дрони з ЗАЕС і тримають на станції техніку та зброю. На опублікованих кадрах видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
Окупанти тримають техніку на ЗАЕС: дивіться відео "РБК-Україна"
У коментарі виданню речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин уточнив, що з території станції також здійснюються пуски БПЛА по українських територіях. На фото червоними крапками позначене розташування озброєння та військової техніки противника.
Озброєння та військова техніка ворога на ЗАЕС / Фото "РБК-Україна"
Які останні новини про ЗАЕС?
Росія 3 січня вдарила по енергетичній інфраструктурі півдня України. Зокрема, Запорізька АЕС втратила подачу живлення однієї з високовольтних ліній через бойові дії.
Генеральний директор МАГАТЕ заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії розпочало консультації з Україною та Росією щодо встановлення тимчасового перемир'я біля Запорізької АЕС. Він також нагадав, що Агентство вже тричі організовувало тимчасові перемир'я для ремонту критично важливих ліній електропередач, які забезпечують безпечну роботу АЕС.
До слова, в ефірі 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що ключовим питанням на мирних переговорах є контроль над Запорізькою атомною станцією, причому Путін пропонує спільне управління з США, виключаючи участь України.