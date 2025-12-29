Росіяни вийдуть з території ЗАЕС тільки якщо їх звідти вибити. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що це найгірший сценарій з погляду безпеки.

Як можуть використати ЗАЕС на переговорах?

На жаль, замість того, щоб змусити ворога вийти з окупованої станції через дипломатичний тиск і санкції – наш головний союзник продовжує домовлятися з агресором. Ба більше, починає з ним спільну та нікому незрозумілу гру.

Самостійно росіяни не підуть з ЗАЕС. Ніякі домовленості на них не подіють. Це може спрацювати лише, якщо ми переможемо Росію за зразком Першої світової війни.

Але для цього роль США має бути зовсім іншою. Можливо, у підсумку ми використаємо ЗАЕС як козир, який, наприклад, обміняємо на території Донбасу чи інші додаткові бонуси для себе у межах компромісу,

– додав Петро Андрющенко.

Не варто сподіватися, що ми повноцінно повернемо контроль над станцією. До того ж озвучують, що 50% контролю може перейти до Америки. Тоді Сполучені Штати зможуть самостійно ними керувати й, можливо, передадуть Росії. Все це свідчить, що Україна розглядає певні компроміси.

Важливо, як ми їх використаємо. Також нам потрібно порушувати питання людей, які перебувають на ЗАЕС та на окупованих територіях. Користуючись питанням станції ми можемо просувати пункти, які нам необхідні.

У російських тюрмах перебувають десятки тисяч людей. Думаю, українське суспільство погодитися, щоб частину Запорізької АЕС обміни на наших громадян. Питання лише зустрічних умов та компромісів,

– сказав керівник Центру вивчення окупації.

З іншого боку ми недостатньо звертаємо увагу на Енергодар та станцію, яка там розташована. Адже росіяни перетворили її на військові базу, розмістили свої підрозділи та навіть хочу запустити перший реактор.

Що у мирному плані говорять про ЗАЕС?