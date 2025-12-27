Про це в етері 24 Каналу наголосила експертка з енергетики, співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна, пояснивши, що не бачить в 10-річній перспективі можливості відновити дамбу.
Доля ЗАЕС: які є пропозиції?
Експертка з енергетики вказала на те, що якщо розмірковувати над долею ЗАЕС, то слід брати до уваги низку юридичних питань. Наприклад, жодною міжнародною конвенцією з ядерної безпеки не передбачене спільне керування АЕС. Відповідно до конвенції, відповідальність за безпеку атомної електростанції несе оператор об'єкту, а це "Енергоатом".
По-друге, як зазначила Кошарна, обов'язково має здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства у сфері використання ядерної енергії національний регулятор. Це в даному випадку державна інспекція ядерного врегулювання України.
Крім того, є низка резолюцій Генасамблеї ООН, конференції і ради керуючих МАГАТЕ про те, що необхідно терміново демілітаризувати Запорізьку АЕС і передати її під контроль компетентних органів.
Росією ця резолюція не виконується, а оці чутки про наміри США здійснювати там майнінг – це дуже дивна історія, бо як же тоді Статут ООН? Ця пропозиція нежиттєздатна, як і ті, що лунали в ЗМІ про формулу управління України й США 50 на 50. А хто в цьому випадку буде охороняти ЗАЕС, американські морські піхотинці? Впевнена, що ні,
– озвучила Кошарна.
Росія, за її переконанням, в жодному разі не погодиться на передачу ЗАЕС під контроль України й Сполучених Штатів. Всі ці пропозиції довкола Запорізької атомної електростанції, як підсумувала експертка з енергетики, є порушенням норм міжнародного права і Статуту ООН.
Зауважте! Ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко наголосив на тому, що без українських фахівців запустити в роботу обладнання ЗАЕС не вдасться. Крім того, треба провести аудит станції. Він нагадав, що росіяни знищили градирню. Експерт допускає, що статус ЗАЕС міг би бути екстериторіальним.
Спільне управління ЗАЕС: які заяви звучать?
Путін днями озвучив, що розглядається сценарій спільного керування ЗАЕС за участі Росії і США, але без України. Він також розповів, що американська сторона хоче організувати майнінг на ЗАЕС і окремо підкреслив, що у складі персоналу станції залишились працювати українські спеціалісти, але отримавши російський паспорт.
Зеленський пропонує Сполученим Штатам опікуватися ЗАЕС разом, 50% електроенергії будуть надаватися Україні, щодо інших 50% вирішуватиме куди їх направляти США. Український лідер зауважив, що для реалізації такого співробітництва потрібно буде відновити станцію і Каховську ГЕС.