Окупант сподівався, що так його ніхто не помітить. Відео "пінгвіна" поширили бійці 120-ої окремої бригади ТРО. Про це пише експерт із систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Чи вдалось ліквідувати дивного "пінгвіна"?
Українські військові 120 окремої бригади ТРО помітили російського військового, який намагався замаскуватись в костюмі великого дивного пінгвіна.
Військові оприлюднили кадри, на яких можна побачити чоловіка одягненого в великий білий балахон з чорними плямами. Родзинкою вбрання є "голова птаха з дзьобом". Окупант рухався місцевістю, періодично оглядаючись. Очевидно, сподіваючись бути не поміченим.
20 окрема бригада ТРО була помічена в полюванні на пінгвінів. Пам'ятаєте, я показував вам ворога в плащах-невидимках, це така ж історія,
– пише "Флеш".
Однак він наголошує, що з цього можна посміятись та слід звернути увагу на спроби і досвід ворога в темі маскування.
Виходячи з повідомлень, українські оператори дронів все ж ліквідували дивного "пінгвіна".
Як військові ліквідували російського "пінгвіна": дивіться відео
Які проблеми ще виникають у ворога?
- Російські окупанти не можуть налагодити взаємозв'язок між підрозділами, що призводить до обстрілів своїх позицій. Це призводить до хаосу. Бійці часто потрапляють під "дружній вогонь" один одного.
- Також холодна зима вносить свої корективи. Зокрема морози впливають на роботу безпілотників та техніки. Самі ж окупанти замерзають на смерть в бліндажах через проблеми з логістикою та евакуацією.
- Російські бійці самі ж зірвали плани Кремля. Через це трьох російських командирів зняли з посад. Причиною стало невиконання планів наступу в Запорізькій області. Командири не змогли досягти успіху на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, що спричинило їхнє звільнення.