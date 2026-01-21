Зокрема такі випадки фіксують на Харківщині. Про це повідомляє ОТУ "Харків".
Читайте також Росію атакували майже 100 дронів, але по будинку в Адигеї, імовірно, вдарила власна ракета ППО
Чому окупанти діляться "дружнім вогнем"?
У смугах відповідальності 16 армійського корпусу в районі Синельникового росіяни не знатні налагодити взаємостосунки між підрозділами. Через це бійці 82-го мотострілецького полку 69-ї дивізії часто потрапляють під "дружній вогонь" один одного. Це призводить до хаосу.
"Під час одночасного виходу бійців 1 та 3 батальйонів на одну і ту ж позицію зафіксовано двох "300-х" (поранених)", – зазначено в повідомлені.
Крім того, 1 мотострілецький батальйон окупантів перебуває під постійними артилерійськими обстрілами та ударами безпілотників.
Штурмові групи дезорієнтовані, плутають маршрути, кидають поранених і відкривають вогонь по власних дронах
– йдеться в повідомленні
До того ж, за добу, станом на 21 січня, противник 231 раз обстріляли наші населені пункти та позиції військових 16-го корпусу СОУ, здійснивши 6 авіаударів та залучивши 80 дронів-камікадзе.
Однак окупанти зазнали серйозних збитків, втративши 70 військовослужбовців та 88 одиниць військового озброєння й техніки:
- 6 одиниць автомобільної техніки;
- 5 одиниць спеціальної техніки;
- 1 броньовану машину;
- 73 безпілотників;
- 3 артилерійських систем.
Окрім цього, уражено 35 укриттів для ворожого особового складу (6 знищено).
Незважаючи ні на що, Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворога.
Яка ситуація на фронті?
- Українські війська сформували так звану тактичну "зону ураження" поблизу Куп'янська. Вона фактично позбавляє російські підрозділи можливості застосовувати техніку на відстані приблизно 20 – 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а піхоту — на відстані до одного кілометра.
- У той час на Запоріжжі увечері 20 січня пролунали вибухи, там працювала ППО. На жаль, внаслідок чого загинуло 3 людини та пошкоджено приватні будинки. На ранок 21 січня стало відомо про новий обстріл міста.
- Також галицькі десантники знищили російський розвідувальний дрон "Форпост" вартістю 7,5 мільйонів доларів над Сумщиною. Це вже другий "Форпост", знищений зенітниками 80-ї бригади, перший був збитий влітку 2025 року.