Зокрема такі випадки фіксують на Харківщині. Про це повідомляє ОТУ "Харків".

Чому окупанти діляться "дружнім вогнем"?

У смугах відповідальності 16 армійського корпусу в районі Синельникового росіяни не знатні налагодити взаємостосунки між підрозділами. Через це бійці 82-го мотострілецького полку 69-ї дивізії часто потрапляють під "дружній вогонь" один одного. Це призводить до хаосу.

"Під час одночасного виходу бійців 1 та 3 батальйонів на одну і ту ж позицію зафіксовано двох "300-х" (поранених)", – зазначено в повідомлені.

Крім того, 1 мотострілецький батальйон окупантів перебуває під постійними артилерійськими обстрілами та ударами безпілотників.

Штурмові групи дезорієнтовані, плутають маршрути, кидають поранених і відкривають вогонь по власних дронах

– йдеться в повідомленні

До того ж, за добу, станом на 21 січня, противник 231 раз обстріляли наші населені пункти та позиції військових 16-го корпусу СОУ, здійснивши 6 авіаударів та залучивши 80 дронів-камікадзе.

Однак окупанти зазнали серйозних збитків, втративши 70 військовослужбовців та 88 одиниць військового озброєння й техніки:

6 одиниць автомобільної техніки;

5 одиниць спеціальної техніки;

1 броньовану машину;

73 безпілотників;

3 артилерійських систем.

Окрім цього, уражено 35 укриттів для ворожого особового складу (6 знищено).

Незважаючи ні на що, Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворога.

Яка ситуація на фронті?