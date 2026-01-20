В області фіксували ворожі БпЛА. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Повітряна тривога у Запорізькій області почалася ще о 14:47.

Увесь цей час регіон тероризували російські безпілотники, у тому числі невстановленого типу.

"Ворожий БпЛА невстановленого типу в напрямку Запоріжжя Космічний район", – зокрема, писав Іван Федоров о 18:03.

А о 18:08 було зафіксовано БпЛА ударного типу у напрямку Шевченківського району.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– писав голова ОВА о 18:17.

Станом на 18:23 над Запоріжжям спостерігався 1 БпЛА ударного типу. Він тримав курс на Шевченківський/ Заводський райони.

А уже через кілька хвилин пролунав відбій.