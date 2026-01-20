На місцях влучання працюють всі екстрені служби. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Що відомо про наслідки атаки?

У місті Чорноморськ зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки пошкоджено фасад та вибито вікна. Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються.

Також в Одеському районі зафіксовано пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. На місцях влучань працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Днем раніше, у ніч на 19 січня, Одещина також зазнала удару. В Одесі внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. В області зафіксували пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури.