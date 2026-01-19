Після першої години ночі Повітряні сили повідомляли про групи БпЛА курсом на Одесу. А потім у місті можна було чути звуки вибухів. Місцеві телеграм-канали писали, що під ворожий обстріл потрапила багатоповерхівка, передає 24 Канал.

Дивіться також Щоб збити всі "Шахеди": скільки дронів-перехоплювачів потрібно Україні

Які наслідки удару по Одесі?

Очільник МВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок нічної ворожої атаки в місті пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Вибуховою хвилею вибито вікна комерційних приміщень та автосалону. На щастя, обійшлося без постраждалих,

– уточнив чиновник.

Наслідки удару по Одесі / Фото МВА

До слова, уночі російські окупанти атакували одразу кілька регіонів України. Зокрема, у Сумах, Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи.

Що відомо про останні атаки Росії на Україну?