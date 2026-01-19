Після першої години ночі Повітряні сили повідомляли про групи БпЛА курсом на Одесу. А потім у місті можна було чути звуки вибухів. Місцеві телеграм-канали писали, що під ворожий обстріл потрапила багатоповерхівка, передає 24 Канал.
Які наслідки удару по Одесі?
Очільник МВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок нічної ворожої атаки в місті пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
Вибуховою хвилею вибито вікна комерційних приміщень та автосалону. На щастя, обійшлося без постраждалих,
– уточнив чиновник.
Наслідки удару по Одесі / Фото МВА
До слова, уночі російські окупанти атакували одразу кілька регіонів України. Зокрема, у Сумах, Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи.
Що відомо про останні атаки Росії на Україну?
- 18 січня ворожий дрон влучив у приватний будинок у Холодногірському районі Харкова. На місці виникла пожежа. Загинула 20-річна дівчина. Є постраждалі.
- Внаслідок російської атаки цього ж дня спалахнула пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Інформація щодо загиблих та травмованих не надходила.
- На Дніпропетровщині у Синельниківському районі внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали 6 людей. У приватному житловому секторі виникло кілька пожеж. Також пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу – вибуховою хвилею вибито вікна та двері. Рятувальники не постраждали.