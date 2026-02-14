Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".
Дивіться також З реактивними двигунами та можуть нести інші дрони: Зеленський розповів, як змінилися "Шахеди"
Де летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря. Змінив напрямок на Чорноморськ/Лиманку. БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина (вектор – Санжійка). БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку Просяної з північного сходу. БпЛА в напрямку Краматорська з північного заходу. БпЛА на півночі від Миколаєва, курс – північний. Гучно у Миколаєві. БпЛА на Шостку. БпЛА на Сумщині в напрямку Вороніжа з північного сходу. БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня. БпЛА на півночі Запорізької області, курс на Дніпропетровщину (Славгород). БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Херсонщини (Станіслав/Олександрівка).
БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря.
Змінив напрямок на Чорноморськ/Лиманку.
БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина (вектор – Санжійка).
БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку Просяної з північного сходу.
БпЛА в напрямку Краматорська з північного заходу.
БпЛА на півночі від Миколаєва, курс – північний.
Гучно у Миколаєві.
БпЛА на Шостку.
БпЛА на Сумщині в напрямку Вороніжа з північного сходу.
БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня.
БпЛА на півночі Запорізької області, курс на Дніпропетровщину (Славгород).
БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Херсонщини (Станіслав/Олександрівка).