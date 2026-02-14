Про це президент заявив 14 лютого під час виступу перед світовими лідерами. Це було під час Мюнхенської конференції.

Як змінилися "Шахеди" під час війни?

За словами Зеленського, на початку війни ударні безпілотники росіянам постачав Іран. Тоді це була відносно проста зброя, яку можна було легко збити. Але все змінилося.

Протягом цієї війни зброя еволюціонує швидше, ніж рішення, які мають зупиняти її. (...) Тепер "Шахеди" інші – з реактивними двигунами. Вони можуть літати на різних висотах. Вони можуть керуватися оператором у реальному часі та використовувати Starlink, щоб іти до цілі. Вони навіть можуть нести інші дрони, бути дроном-маткою для FPV. Війна відкриває форми зла, яких ми не очікували,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив: щоночі Росія атакує Україну "Шахедами". Дронів може бути від 100 до 500.

Україна збиває 90 відсотків із них, але все ще не 100 відсотків. Утім, робить усе, щоб збільшити це співвідношення. У тому числі завдяки тому, що виробляє дрони-перехоплювачі – разом з Європою.

Тільки в січні Україна мала захищатися від 6 тисяч ударних дронів. Окрім цього, росіяни використали понад 150 ракет та понад 5 тисяч КАБів.

І так кожен місяць. Уявіть це у вашому місті: розбиті вулиці, знищені будинки, школи. І це щоденне життя в Україні через Росію протягом чотирьох довгих років. (...) Наша експертиза в дронах – частина вашої безпеки,

– звернувся Зеленський до європейців.

Важливо! Доки виступав Зеленський, Росія продовжила бити "Шахедами" по Україні.

