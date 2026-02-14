Об этом президент заявил 14 февраля во время выступления перед мировыми лидерами. Это было во время Мюнхенской конференции.

Как изменились "Шахеды" во время войны?

По словам Зеленского, в начале войны ударные беспилотники россиянам поставлял Иран. Тогда это было относительно простое оружие, которое можно было легко сбить. Но все изменилось.

В течение этой войны оружие эволюционирует быстрее, чем решения, которые должны останавливать его. (...) Теперь "Шахеды" другие – с реактивными двигателями. Они могут летать на разных высотах. Они могут управляться оператором в реальном времени и использовать Starlink, чтобы идти к цели. Они даже могут нести другие дроны, быть дроном-маткой для FPV. Война открывает формы зла, которых мы не ожидали,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул: каждую ночь Россия атакует Украину "Шахедами". Дронов может быть от 100 до 500.

Украина сбивает 90 процентов из них, но все еще не 100 процентов. Впрочем, делает все, чтобы увеличить это соотношение. В том числе благодаря тому, что производит дроны-перехватчики – вместе с Европой.

Только в январе Украина должна была защищаться от 6 тысяч ударных дронов. Кроме этого, россияне использовали более 150 ракет и более 5 тысяч КАБов.

И так каждый месяц. Представьте это в вашем городе: разбитые улицы, уничтоженные дома, школы. И это ежедневная жизнь в Украине из-за России в течение четырех долгих лет. (...) Наша экспертиза в дронах – часть вашей безопасности,

– обратился Зеленский к европейцам.

Важно! Пока выступал Зеленский, Россия продолжила бить "Шахедами" по Украине.

