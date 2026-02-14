Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".
Смотрите также С реактивными двигателями и могут нести другие дроны: Зеленский рассказал, как изменились "Шахеды"
Где летят вражеские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА курсом на Одессу из акватории Черного моря.
Сменил направление на Черноморск/Лиманку.
БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область (вектор – Санжийка).
БпЛА на востоке Днепропетровщины в направлении Просяной с северо-востока.
БпЛА в направлении Краматорска с северо-запада.
БпЛА на севере от Николаева, курс – северный.
Громко в Николаеве.
БпЛА на Шостку.
БпЛА на Сумщине в направлении Воронежа с северо-востока.
БпЛА в направлении Николаева с юга.
БпЛА на севере Запорожской области, курс на Днепропетровщину (Славгород).
БпЛА из акватории Черного моря в направлении Херсонщины (Станислав/александровка).