Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях.

22:47, 14 февраля

БпЛА курсом на Одессу из акватории Черного моря.

22:40, 14 февраля

Сменил направление на Черноморск/Лиманку.

22:36, 14 февраля

БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область (вектор – Санжийка).

22:20, 14 февраля

БпЛА на востоке Днепропетровщины в направлении Просяной с северо-востока.

22:17, 14 февраля

БпЛА в направлении Краматорска с северо-запада.

22:07, 14 февраля

БпЛА на севере от Николаева, курс – северный.

21:56, 14 февраля

Громко в Николаеве.

21:56, 14 февраля

БпЛА на Шостку.

21:55, 14 февраля

БпЛА на Сумщине в направлении Воронежа с северо-востока.

21:49, 14 февраля

БпЛА в направлении Николаева с юга.

21:41, 14 февраля

БпЛА на севере Запорожской области, курс на Днепропетровщину (Славгород).

21:39, 14 февраля

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Херсонщины (Станислав/александровка).