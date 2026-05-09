Украинская власть заявила, что будет действовать зеркально: если Россия не будет атаковать, Киев также воздержится от ударов. 24 Канал отслеживает, какова реальная ситуация и что известно о ходе перемирия.
Действует ли перемирие между Украиной и Россией?
Еще в конце апреля Владимир Путин объявил о намерении ввести "перемирие" на 9 мая. В Кремле тогда заявляли, что для прекращения огня России якобы "не нужно согласие Киева".
Впрочем Украина поставила собственные условия. Президент Владимир Зеленский предложил начать реальное прекращение огня еще в ночь на 6 мая. По словам украинского лидера, только в таком случае можно было бы говорить о безопасности проведения парада в Москве. Россияне это предложение проигнорировали.
Зато в течение нескольких дней российские пропагандисты и представители Кремля открыто угрожали Украине "ударами по центрам принятия решений" в случае попытки сорвать парад в Москве.
Действо на Красной площади для российской власти имело не только символическое, но и политическое значение. Для Кремля проведение торжеств без атак стало вопросом репутации и демонстрации контроля над ситуацией внутри страны. Особенно это касалось Москвы, которая после многочисленных атак дронов последних месяцев перестала выглядеть недосягаемой для войны.
Россия отреагировала на перемирие
Зеленский отреагировал на заявление Трампа
Трамп объявил перемирие
Ночь в Одессе прошла спокойно и без воздушных тревог.
В Кремле поддержали предложение Трампа о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая.
В Москве заявили, что договоренность отвечает интересам России и является продолжением предыдущих контактов между Трампом и Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что перемирие предусматривает также обмен пленными в формате "1000 на 1000".
"Такая договоренность была достигнута в ходе разговора двух лидеров", – заявил Ушаков.
В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что идея продлить режим тишины до 11 мая принадлежала именно Трампу.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил договоренность о трехдневном перемирии с Россией на 9, 10 и 11 мая.
Также, по словам главы государства, стороны согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000" при посредничестве США.
Зеленский отметил, что Украина согласилась на режим тишины прежде всего ради возвращения украинских военных домой.
Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой,
Он также выразил надежду, что США обеспечат выполнение договоренностей российской стороной.
Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне между Украиной и Россией, которое должно длиться с 9 по 11 мая.
По его словам, договоренность предусматривает полное прекращение огня и обмен пленными в формате "1000 на 1000".
"Я рад объявить, что в войне между Россией и Украиной будет действовать трехдневное прекращение огня", – заявил Трамп.
Американский лидер также отметил, что с соответствующей инициативой выступил лично он, а на предложение якобы согласились и Владимир Зеленский, и Владимир Путин.