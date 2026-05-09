Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 9 мая.

Что изменилось на фронте на 9 мая?

Оккупационные войска имеют целью создать обороноспособные буферные зоны в Сумской области вдоль международной границы. 8 мая наступательные операции противника продолжили, однако результата не получили. Тогда как украинские силы удерживают позиции в Мирополье, несмотря на заявления России об обратном.



Ситуация на Сумщине / Карты ISW

На Харьковщине 7 мая вражеские подразделения пытались провести операцию по инфильтрации, однако геолокационные записи свидетельствуют, что украинские войска контратаковали 8 мая.

Враг стремится оттеснить Силы обороны от границы на Харьковщине, чтобы создать оборонительную буферную зону с Белгородской областью и приблизиться к городу Харьков в пределах досягаемости артиллерийского огня.

8 мая военной активности на направлении Великого Бурлака не зафиксировано ни от одной из сторон.

Тогда как на Купянском направлении вражеские штурмы продолжились, впрочем, успеха не достигли.

Ограниченные наземные операции фиксировались 7 и 8 мая на Боровой, но врагу не удалось продвинуться вперед.



Линия фронта в Харьковской области / Карта ISW

Недавно украинские войска продвинулись в восточной и северной Диброве, что в Донецкой области, отбив атаку врага 7 мая.

В то же время вражеские подразделения провели миссию по инфильтрации на юге Константиновки, продолжая наступления в пределах города и на север, северо-восток, юго-восток и юг от него. Тогда как Силам обороны удается удерживать позиции вблизи Константиновки в районах, которые российские источники ранее называли оккупированными Россией.

7 и 8 марта российские войска осуществили ограниченные наступления к востоку от Доброполья в направлении Анновки и вблизи Нового Шахова и Торецкого, но не продвинулись вперед.

Также в эти дни продолжились безрезультатные штурмы врага вблизи Покровска и к северу, северо-западу и юго-западу от него. Заметим, что руководитель артиллерийской разведки украинской бригады, которая действовала на Покровском направлении, 8 мая заявил, что российские войска пытаются использовать растительность и противотепловые плащи, чтобы избежать ударов украинских беспилотников. Кроме того, украинская разведка утверждает, что оккупанты пытаются приблизить артиллерийские орудия к линии фронта и использовать мотоциклы для передвижения между украинскими позициями.

Вблизи Новопавловки штурмы также продолжились, однако продвижений врага не зафиксировано.

7 и 8 мая российские войска продолжали наступательные операции на юго-восток и восток от Александровки, тогда как украинские войска контратаковали вблизи Поддубного (к востоку от Александровки) и Зеленого Гая (к северо-востоку от Александровки).

Украинские войска недавно продвинулись в направлении Гуляйполя, в частности на северо-запад от Сладкого, что к северу от Гуляйполя, а российские войска продолжали наступательные операции на запад и юго-запад от Гуляйполя.

Российские войска недавно провели миссии по инфильтрации на западе Запорожской области.

Важно! Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии 24 канала отметил, что сейчас Запорожское направление является приоритетным для России. Вражеские подразделения не могут оккупировать Орехов "в лоб", поэтому им приходится его обходить. Кроме того, россияне имеют целью обрезать логистику Силам обороны на этом направлении, чтобы усложнить оборонительные операции. Несмотря на огромные потери на Южном направлении – враг продолжает наступления, пополняя войско новыми "смертниками".

8 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона в направлении Антоновского моста и на юго-запад от Херсона вблизи острова Белогрудый, но не продвинулись вперед.

Какие потери на фронте несет враг?

Только за минувшие сутки российские войска потеряли 1 080 солдат, 1 танк, 2 РСЗО, 3 боевых бронированных машины и 82 артиллерийские системы.

За апрель защитникам удалось ликвидировать или тяжело ранить более 35 тысяч российских военных.

Владимир Зеленский отметил, что количество мидлстрайков увеличилось вдвое по сравнению с мартом и вчетверо, по сравнению с февралем. Президент подчеркнул, что это направление является приоритетным для Сил обороны, поэтому будет развиваться и в дальнейшем.