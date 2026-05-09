Об этом информируют в 1-м корпусе НГУ "Азов".

Как азовцы постепенно приближаются к Мариуполю?

Военные отмечают, что под постоянным контролем разведывательно-ударных систем находится временно оккупированный Мариуполь и военная инфраструктура российских сил.

Оккупанты активно используют дороги города и окружающих районов для переброски живой силы, техники и обеспечения своих подразделений.

В 1-м корпусе НГУ Азов заявили, что продолжают системно уничтожать логистические маршруты врага, формируя так называемую "санитарную зону" для российских войск.

"Азов" уже патрулирует родной Мариуполь. Пока с неба. Но дальше будет,

– отметили в корпусе.

Там добавили, что дальность и масштаб ударов по тыловым целям противника в дальнейшем будут только увеличиваться.

Что известно об "Азове"?

"Азов" сначала был создан как добровольческий батальон в 2014 году, но впоследствии превратился в один из самых известных и боеспособных подразделений украинских сил обороны.

Его основал в Бердянске Андрей Билецкий. К формированию тогда присоединялись преимущественно футбольные ультрас и патриотически настроенная молодежь.

Одной из первых важных операций "Азова" стало освобождение Мариуполя от пророссийских сил в июне 2014 года. Россия активно создавала вокруг подразделения пропагандистские мифы еще со времени его формирования, используя тему националистических взглядов его бойцов. При этом военные подразделения годами готовились к масштабной войне.

Напомним! В 2022 году азовцы стали одними из главных защитников Мариуполя и "Азовстали", после чего часть военных попала в российский плен.

Какова ситуация в Мариуполе?

В ночь на 3 мая подразделения Сил беспилотных систем ВСУ ударили по целям во временно оккупированном Мариуполе. Одно из попаданий пришлось на здание, где, по данным украинской стороны, размещались российские военные.

Также были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и дата-центр возле телебашни, из-за чего в части города возникли перебои со связью и электроснабжением.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что после уничтожения нескольких российских систем ПВО оккупанты усилили охрану территории "Азовстали". В то же время украинская сторона предполагает, что в дальнейшем там могут действовать украинские беспилотники.

Кроме того, российские спецслужбы пытаются обнаружить украинское подполье в оккупированном Мариуполе. Однако, по имеющимся данным, большинство таких операций ФСБ не дают результата. Сообщается, что иногда российские силовики сами создают провокации и оставляют проукраинские надписи, чтобы имитировать деятельность "движения сопротивления”"