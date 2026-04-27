Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в Мариуполе СОУ вынесли уже 3 системы ПВО. Поэтому, самое время нанести удар по другим целям.

Что происходит на "Азовстали"?

Андрющенко отметил, что россияне немного усилились на "Азовстали" после ударов по ПВО, добавили охрану, сместились внутрь. Они думают, что мы их не видим, а мы их видим. Это на самом деле очень интересная игра. Есть определенные территории, которые очень сложны для разведки людьми на земле. Например, территория "Азовстали" обнесена забором, внутрь не попасть, снаружи тоже не все видно.

Однако когда наши люди видят там определенные движения, это означает, что там что-то происходит. Чтобы лучше понять, что там происходит и заставить россиян перемещаться, надо показать, что мы что-то знаем. Тогда россиянам становится страшно, и они начинают больше двигаться и допускать большее количество ошибок. Хранилищ на территории "Азовстали", которую они сами засыпали бомбами в свое время, не так много,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Он продолжил, что россияне, например, выгоняют ПВО для защиты определенного объекта, поэтому, становится понятно, что там что-то есть интересное. Итак, в Мариуполе вскоре могут состояться приятные новости, там ждут "гостей из Украины". Потому что россияне, на самом деле, чувствуют себя достаточно расслабленно на оккупированных территориях, даже сейчас, когда СОУ систематически бьют по целям на оккупированных территориях.

Как ФСБ пытается найти движение сопротивления на оккупированных территориях?

По словам руководителя Центра изучения оккупации, россияне находятся под постоянным выбором, например, перевозить ли им склад БК. Движение сопротивления делает все для того, чтобы россияне вылезали из своей норы, переезжали с места на места, и можно было выследить, куда именно они переместились. С другой стороны россияне постоянно играют с украинским движением сопротивления.

"Постоянно с той стороны появляются какие-то люди, которые выходят на каналы связи о возможности встречи или перевода денег для них. ФСБшники пытаются понять, как работают силы сопротивления, и это приводит к определенным курьезам. В общем ориентировочно 80% надписей из Мариуполя и прилегающих оккупированных территорий сделаны ФСБшниками, которые пытаются войти в доверие движения сопротивления", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что такие надписи без проблем выкладываются, потому что ФСБшники сами себя не арестуют, а люди хотят видеть символы. Это не большая тайна. Это игра, что будет продолжаться до конца войны, и здесь кто кого переиграет.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Китай активно просачивается на оккупированные территории Украины через технологическое и экономическое сотрудничество. И это несмотря на то, что официально Китай придерживается нейтралитета в войне.

СБС уничтожили вражеский командный пункт на Луганщине. Для этого было использовано 6 беспилотников.

На оккупированной Херсонщине ликвидировали высокопоставленного чиновника МЧС России. Речь идет о полковнике Бузине.