Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що в Маріуполі СОУ винесли вже 3 системи ППО. Тож, саме час завдати удару по інших цілях.

Що відбувається на "Азовсталі"?

Андрющенко зазначив, що росіяни трохи посилились на "Азовсталі" після ударів по ППО, додали охорону, змістились усередину. Вони думають, що ми їх не бачимо, а ми їх бачимо. Це насправді дуже цікава гра. Є певні території, які дуже складні для розвідки людьми на землі. Наприклад, територія "Азовсталі" обнесена парканом, усередину не потрапити, ззовні теж не все видно.

Однак коли наші люди бачать там певні рухи, це означає, що там щось відбувається. Щоб краще зрозуміти, що там коїться та змусити росіян переміщуватись, треба показати, що ми щось знаємо. Тоді росіянам стає страшно, й вони починають більше рухатись і допускатись більшої кількості помилок. Сховищ на території "Азовсталі", яку вони самі засипали бомбами свого часу, не так багато,

– зауважив керівник Центру вивчення окупації.

Він продовжив, що росіяни, наприклад, виганяють ППО для захисту певного об'єкта, тож, стає зрозуміло, що там щось є цікаве. Отже, в Маріуполі незабаром можуть відбутись приємні новини, там чекають "гостей із України". Бо росіяни, насправді, почуваються досить розслаблено на окупованих територіях, навіть зараз, коли СОУ систематичніше б'ють по цілях на окупованих територіях.

Як ФСБ намагається знайти рух опору на окупованих територіях?

За словами керівника Центру вивчення окупації, росіяни перебувають під постійним вибором, наприклад, чи перевозити їм склад БК. Рух опору робить усе для того, щоб росіяни вилазили зі своєї нори, переїжджали з місця на місця, й можна було вистежити, куди саме вони перемістились. З іншого боку росіяни постійно грають із українським рухом опору.

"Постійно з того боку з'являються якісь люди, які виходять на канали зв'язку щодо можливості зустрічі чи переведення грошей для них. ФСБшники намагаються зрозуміти, як працюють сили опору, й це призводить до певних курйозів. Загалом орієнтовно 80% написів із Маріуполя та прилеглих окупованих територій зроблені ФСБшниками, які намагаються ввійти в довіру руху опору", – наголосив Андрющенко.

Він додав, що такі написи без проблем викладаються, бо ФСБшники самі себе не арештують, а люди хочуть бачити символи. Це не велика таємниця. Це гра, що буде тривати до кінця війни, й тут хто кого переграє.

Китай активно просочується на окуповані території України через технологічну й економічну співпрацю. І це попри те, що офіційно Китай дотримується нейтралітету у війні.

СБС знищили ворожий командний пункт на Луганщині. Для цього було використано 6 безпілотників.

На окупованій Херсонщині ліквідували високопосадовця МНС Росії. Ідеться про полковника Бузіна.