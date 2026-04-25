Там він виконував обов'язки начальника Управління цивільного захисту окупованих громад регіону. Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про ліквідованого Бузіна?

Російські медіа пишуть, що Бузін загинув унаслідок влучання українського дрона разом із дружиною.

Де саме на Херсонщині загинуло подружжя не уточнюється, як і обставини події.

Про жінку нічого не відомо. А от щодо Бузіна, то до приїзду на Херсонщину він працював в МНС Росії у Волгоградській області. Саме там він народився у 1975 році і закінчив школу. До 2005 служив у військовій частині 63330 у селищі Новогорне Челябінської області.

Ворожі ЗМІ зазначають, що ліквідований був адептом ідеології комунізму.

На лівобережжі Херсонщини він переважно займався роботою у школах та "виховував майбутнє покоління".

Інші втрати Росії

Нещодавно в Україні ліквідували ексгенерала СБУ Володимира Ляпкіна. Раніше йому повідомили підозру у колабораційній діяльності. Останнім часом зрадник служив у підрозділі "Барс-33".

Така ж доля не оминула російського полковника Ігоря Петрова в Курській області. У лютому українські військові за допомогою ударного дрона Vampire вдарили по ньому. Він помер від поранень у лікарні. Петров обіймав посаду заступника командира по тилу у військовій частині 51912.