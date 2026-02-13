Про це повідомляє адміністрація Балаковського району Саратовської області, звідки загиблий був родом.

Як ліквідували російського полковника?

Українські військові завдали точкового удару по позиціях російських окупаційних сил у Курській області. Для атаки використали ударний безпілотник Vampire, який застосовується для ураження живої сили та техніки противника.

За наявною інформацією, унаслідок удару було ліквідовано російського полковника.

Українські військові регулярно знищують офіцерський склад армії Росії, що послаблює управління військами противника та знижує їхню боєздатність.

Що відомо про Петрова?

За даними моніторингового каналу "Досьє шпигуна", Петров на момент ліквідації мав звання полковника та обіймав посаду заступника командира по тилу у військовій частині 51912.

У неділю, 1 лютого, російський військовий на Курщині отримав поранення внаслідок удару дроном Vampire. У пʼятницю, 6 лютого, він помер у лікарні від отриманих травм. Похорон Петрова має відбуватися у п'ятницю, 13 лютого.

Останні новини про "нещасні випадки" з російськими військовими