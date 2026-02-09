Про таке пишуть російській медіа. На загибель воєнного злочинця звернув увагу й український журналіст і блогер Денис Казанський.

Що відомо про ліквідацію Гаспаряна?

Сам Айк Гаспарян – уродженець Нагірного Карабаху, який воював проти України, зокрема під Соледаром і Бахмутом. Він був колишнім найманцем ПВК "Вагнер" і мав кримінальне минуле. До війни проти його завербували безпосередньо з колонії за сприяння Євгена Пригожина.

За участь у вбивствах українців його особисто відзначав нагородами Володимир Путін. Зокрема він отримав медаль "За відвагу".

Батальйон "АрБат", яким він командував, створив кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян, відомий під прізвиськом "Горлівський". Батальйон діяв у складі міжнародної бригади "П'ятнашка" та використовувався як штурмова частина.

У лютому 2025 року Армен Саркісян був ліквідований у Москві внаслідок вибуху. Він помер у лікарні, так і не прийшовши до тями. Саркісян відкрито підтримував так звану "ДНР" та перебував у розшуку в Україні як один з організаторів убивств під час Революції Гідності.

Варто зазначити, що під час вибуху разом із Саркісяном загинув один із його охоронців. Також поранення отримали колишній охоронець Віктора Януковича Шкрябатовський і фігурант бази "Миротворець" Каспірович.

