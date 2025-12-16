Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на чеський проєкт Russian Officers Killed in Ukraine, що відстежує втрати Росії у війні проти України.
До теми Вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен "Варшавянка"
Що відомо про ліквідацію Олександра Половкова?
За даними проєкту, Половкова ліквідували ще у серпні 2025 року, однак російська сторона тривалий час приховувала його загибель. Підтвердженням стала опублікована фотографія меморіальної стели.
Підтверджено ліквідацію Олександра Половкова / Фото Russian Officers Killed in Ukraine
Російський офіцер загинув під час операції ГУР у Темрюцькій затоці Азовського моря неподалік Криму. Тоді спецпідрозділ української розвідки "Примари" завдав удару ударними дронами по малому ракетному кораблю проєкту 21631 "Буян-М" – носію крилатих ракет "Калібр".
Унаслідок атаки корабель зазнав пошкоджень і був змушений залишити район бойового чергування.
Олександр Половков служив помічником механіка дивізіону 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії. Ця бригада бере участь у війні проти України з лютого 2022 року та здійснювала пуски крилатих ракет по українській території з акваторії Чорного моря.
Російський капітан 3-го рангу Олександр Половков / Фото Russian Officers Killed in Ukraine
Що відомо про удар по ворожому кораблю "Буян-М" у серпні 2025 року?
Головне управління розвідки Міноборони України 28 серпня повідомило про ураження малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М" в Азовському морі. Операцію провели спецпризначенці ГУР спільно зі спецпідрозділом "Примари".
Унаслідок удару FPV-дроном було пошкоджено радіолокаційну станцію судна, після чого воно змушене було залишити бойове чергування у Темрюцькій затоці. Корабель є носієм крилатих ракет "Калібр".
За даними Defense Express, ця операція продемонструвала вразливість російських кораблів, зокрема неефективність їхніх систем протиповітряної оборони. Видання також зазначає, що це стало першим в історії підтвердженим ураженням корабля FPV-дроном на відстані понад 350 кілометрів.