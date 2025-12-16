Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на чеський проєкт Russian Officers Killed in Ukraine, що відстежує втрати Росії у війні проти України.

До теми Вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен "Варшавянка"

Що відомо про ліквідацію Олександра Половкова?

За даними проєкту, Половкова ліквідували ще у серпні 2025 року, однак російська сторона тривалий час приховувала його загибель. Підтвердженням стала опублікована фотографія меморіальної стели.



Підтверджено ліквідацію Олександра Половкова / Фото Russian Officers Killed in Ukraine

Російський офіцер загинув під час операції ГУР у Темрюцькій затоці Азовського моря неподалік Криму. Тоді спецпідрозділ української розвідки "Примари" завдав удару ударними дронами по малому ракетному кораблю проєкту 21631 "Буян-М" – носію крилатих ракет "Калібр".

Унаслідок атаки корабель зазнав пошкоджень і був змушений залишити район бойового чергування.

Олександр Половков служив помічником механіка дивізіону 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії. Ця бригада бере участь у війні проти України з лютого 2022 року та здійснювала пуски крилатих ракет по українській території з акваторії Чорного моря.



Російський капітан 3-го рангу Олександр Половков / Фото Russian Officers Killed in Ukraine

Що відомо про удар по ворожому кораблю "Буян-М" у серпні 2025 року?