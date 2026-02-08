Про це пише пропагандистське російське видання "Інтерфакс Росія".

Що пише Росія про затримання "підозрюваного" у замаху на генерала Алексєєва?

Російська Федеральна служба безпеки заявляє, що російського громадянина Любомира Корбу затримали в ОАЕ і передали Москві. Ба більше, росіяни навіть зняли відео з імовірним підозрюваним, чоловіка з зав'язаними очима виводять з літака та саджають у мікроавтобус.

Імовірного підозрюваного у замаху на генерала Алексєєва нібито затримали: дивіться відео

Спільниками Корби в ФСБ назвали росіян Віктора Васіна і Зінаїду Серебрицьку. За даними російської спецслужби, Васін нібито був затриманий в Москві, а Серебрицька начебто встигла виїхати в Україну. За даними росЗМІ, Корбі 65 років, Васіну – 66, а Серебрицькій – 54.

Росіяни також стверджують, що чоловік, який стріляв в Алєксєєва, буцімто є уродженцем Тернопільської області. Він нібито прибув до Росії у грудні 2025 року і, як пишуть у ФСБ, повинен був "вчинити теракт за вказівкою українських спецслужб".

Що сталося далі із затриманими підозрюваними – поки що невідомо.

До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив в етері 24 Каналу, що історія з пораненням генерала Володимира Алексєєва у Москві має дуже дивний вигляд. На думку експерта, генерала могли використати самі росіяни для того, щоб зірвати переговорний процес з Україною.

Що відомо про замах на Володимира Алексєєва?