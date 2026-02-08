Об этом пишет пропагандистское российское издание "Интерфакс Россия".
Что пишет Россия о задержании "подозреваемого" в покушении на генерала Алексеева?
Российская Федеральная служба безопасности заявляет, что российского гражданина Любомира Корбу задержали в ОАЭ и передали Москве. Более того, россияне даже сняли видео с вероятным подозреваемым, мужчину с завязанными глазами выводят из самолета и сажают в микроавтобус.
Вероятного подозреваемого в покушении на генерала Алексеева якобы задержали: смотрите видео
Сообщниками Корбы в ФСБ назвали россиян Виктора Васина и Зинаиду Серебрицкую. По данным российской спецслужбы, Васин якобы был задержан в Москве, а Серебрицкая якобы успела выехать в Украину. По данным росСМИ, Корбе 65 лет, Васину – 66, а Серебрицкой – 54.
Россияне также утверждают, что человек, который стрелял в Алексеева, якобы является уроженцем Тернопольской области. Он якобы прибыл в Россию в декабре 2025 года и, как пишут в ФСБ, должен был "совершить теракт по указанию украинских спецслужб".
Что произошло дальше с задержанными подозреваемыми – пока неизвестно.
Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил в эфире 24 Канала, что история с ранением генерала Владимира Алексеева в Москве имеет очень странный вид. По мнению эксперта, генерала могли использовать сами россияне для того, чтобы сорвать переговорный процесс с Украиной.
Что известно о покушении на Владимира Алексеева?
В Москве утром 6 февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его тяжело ранили в результате огнестрельных выстрелов, после чего нападавший скрылся с места происшествия.
По имеющейся информации, генерал выжил. Ему оказывают медицинскую помощь, состояние Владимира Алексеева остается крайне тяжелым – он находится в реанимации.
После инцидента российская полиция открыла уголовное производство, изучает записи с камер и проверяла документы жителей дома возле места происшествия. Также появлялись фото с места стрельбы в Алексеева.