Об этом пишет пропагандистское российское издание "Интерфакс Россия".

Что пишет Россия о задержании "подозреваемого" в покушении на генерала Алексеева?

Российская Федеральная служба безопасности заявляет, что российского гражданина Любомира Корбу задержали в ОАЭ и передали Москве. Более того, россияне даже сняли видео с вероятным подозреваемым, мужчину с завязанными глазами выводят из самолета и сажают в микроавтобус.

Вероятного подозреваемого в покушении на генерала Алексеева якобы задержали: смотрите видео

Сообщниками Корбы в ФСБ назвали россиян Виктора Васина и Зинаиду Серебрицкую. По данным российской спецслужбы, Васин якобы был задержан в Москве, а Серебрицкая якобы успела выехать в Украину. По данным росСМИ, Корбе 65 лет, Васину – 66, а Серебрицкой – 54.

Россияне также утверждают, что человек, который стрелял в Алексеева, якобы является уроженцем Тернопольской области. Он якобы прибыл в Россию в декабре 2025 года и, как пишут в ФСБ, должен был "совершить теракт по указанию украинских спецслужб".

Что произошло дальше с задержанными подозреваемыми – пока неизвестно.

Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил в эфире 24 Канала, что история с ранением генерала Владимира Алексеева в Москве имеет очень странный вид. По мнению эксперта, генерала могли использовать сами россияне для того, чтобы сорвать переговорный процесс с Украиной.

Что известно о покушении на Владимира Алексеева?