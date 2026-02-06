Кремль заявил, что это якобы "режим Зеленского" стоит за за покушением на Алексеева, чтобы сорвать переговорный процесс. Впрочем, как заметил 24 Каналу, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, история с ранением выглядит очень странно.

Читайте также Желают сначала выжить: в Кремле отреагировали на покушение на генерала Алексеева

О чем свидетельствует покушение на Алексеева?

Стоит заметить, чтобы во время мирных переговоров мы слышим заявления двух ключевых лиц – Сергея Лаврова и Кирилла Дмитриева. Последний является более лояльным к американцам, тогда как Лавров входит в так называемый "ястребиный круг". Именно глава российского МИД и обвинил Украину в покушении.

Скажем откровенно, если бы Алексеева хотели убить, то убили бы. То есть его могли использовать сами россияне для того, чтобы сказать украинцам, что если вы не будете делать то, что надо, – мы выйдем из переговоров,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Дело в том, что кремлевский режим попал в тупик. Они не могут выйти из переговорного процесса, потому что его инициировала не Украина, а Дональд Трамп. Сейчас стороны наработали пакет вопросов, которые не могут оставить.

У России нет аргументов для давления на Украину или Трампа. Поэтому покушением на Алексеева, который является заместителем руководителя российской переговорной группы, они хотят показать, что виноваты якобы украинцы. Это напоминает историю с "атакой на резиденцию Путина".

Обратите внимание! В конце декабря 2025 года в Кремле заявили, что Украина якобы атаковала резиденцию Путина в Валдае. Россияне сразу пожаловались Трампу. Лидер США сначала назвал это плохим знаком, но после проверки фактов сказал, что не верит Кремлю. Впоследствии россияне использовали эту собственную выдумку, чтобы оправдать удар "Орешником" по Львовщине.

Покушение на Алексеева можно очень хорошо "продать" внутренней аудитории. также не надо забывать, что он фактически был основателем ЧВК "Вагнер", глава которой погиб при странных обстоятельствах. Возможно, Кремль хочет предупредить, что ждет несогласных, если они решат поставить против режима.

Алексеев может быть одним из элементов очень серьезной игры одной команды, которая сегодня отвечает за переговоры с Украиной.

Почему в покушении на Алексеева может быть след России?

Похожее мнение высказал и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что "чистки" в высших политических кругах России не является новостью. Например, во время Чеченских войн именно Россия инспирировала террористические акты, в которых потом обвиняла лидеров чеченского национально-освободительного движения.

Сейчас может быть абсолютно так же. Если Алексеев стал неудобным на каком-то этапе, то его могли "убрать". С другой стороны, россияне пытаются подать как свершившийся факт версию о том, что это сделали украинские спецслужбы. Ведь именно глава вражеского ГРУ координирует переговорный процесс со стороны Москвы.

Поэтому это очень символично, но как бы ни было – мы все равно не владеем полной информацией и не знаем, что именно происходит во время мирного процесса. Очевидно лишь то, что российский генералитет не может чувствовать себя безопасно даже в Москве,

– отметил Валерий Клочок.

А относительно мирного трека, то не стоит говорить, что сейчас россияне могут его сорвать. В США есть достаточно рычагов, чтобы заставить Кремль сидеть за столом переговоров. К тому же Украина не угрожает выходом из процесса даже несмотря на постоянные удары России по критической инфраструктуре, гражданским и множеству других геноцидных действий.

Что известно о генерале Владимире Алексееве?