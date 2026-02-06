Про це повідомив Слідчий комітет Росії та російські телеграм-канали "Острожно, новости" та Baza.

Які деталі замаху на генерала Алексєєва стали відомі?

Офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світлана Петренко розповіла, що, за даними слідства, 6 лютого в житловому будинку, розташованому на Волоколамському шосе в Москві, невстановлена ​​особа зробила кілька пострілів у чоловіка і втекла з місця події.

Потерпілого госпіталізовано до однієї з міських лікарень. Наразі слідчі та криміналісти московського СК працюють на місці події, вивчаються записи з камер відеоспостереження, допитуються очевидці події,

– зазначила Петренко.

Також російські правоохоронці проводять слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи чи осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Окрім того, було порушено кримінальну справу за фактом замаху на вбивство високопоставленого співробітника Міноборони, генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва на північному заході Москви.

Інші деталі російським ЗМІ розповіли очевидці з місця події. Так, жителі будинку, де було скоєно замах на Алексєєва, зазначили, що після стрілянини "весь поверх був у крові, навіть ліфтовий хол".

За словами очевидців, напад стався на сходовому майданчику житлового будинку на Волоколамському шосе, коли генерал виходив із квартири. Очевидці чули постріли та крики про допомогу, а пізніше вони побачили самого Алексєєва в крові, який якийсь час був у свідомості. Одна із сусідок кричала, щоб викликали швидку.

Цікаво, що жителів будинку, в якому вчинили замах на Алексєєва, скаржилися на камери, що не працюють. За словами місцевих, на цю проблему компанії, що управляє, скаржилися довго, але вона нічого не робила.

Наразі під'їзд будинку на Волоколамському шосе, 24, де вчинили замах, оточений силовиками. Мешканців будинку впускають та випускають лише після перевірки документів – у них запитують ПІБ, номер телефону, адресу проживання та паспорт (або його фото).

Коли саме відбувся замах на російського генерала Алексєєва?