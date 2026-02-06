Пораненого офіцера у важкому стані доправили до однієї зі столичних лікарень. Про таке пишуть росЗМІ.
До теми "Сигнал для США": російського генерала підірвали за 16 кілометрів від Кремля
Що відомо про напад на генерала ворожої армії?
Інцидент стався у п'ятницю, 6 лютого, на Волоколамському шосе, біля житлового будинку, де мешкає Алексєєв. Згодом слідчі уточнили, що в Алексєєва стріляли з пістолета просто в 24-поверховому житловому будинку в Москві.
За наявною інформацією, нападник чекав на генерала і здійснив кілька пострілів на виході з дому. Наразі повідомляється, що генерал вижив, і йому надають медичну допомогу.
Водночас слідчі органи відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на вбивство та незаконне зберігання і використання вогнепальної зброї. Правоохоронці проводять розшук підозрюваного, аналізують записи камер відеоспостереження та опитують можливих свідків.
Пізніше мешканці будинку, де стався замах, розповіли, що весь поверх був залитий кров'ю – навіть ліфтовий холл виявився забризканим.
Повідомляється, що стан генерала Алексєєва – вкрай складний, він перебуває в реанімації та втратив багато крові.
Зазначимо, що Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил країни-агресорки. У 2023 році, під час заколоту Євгена Пригожина, він публічно звертався до бойовиків ПВК "Вагнер" із закликом припинити дії, а також брав участь у перемовинах із керівником угруповання.
Що відомо про інших високопоставлених російських військових, які поплатилися за свої дії?
Командира відомого російського угруповання "Еспаньйола" Станіслава Орлова ліквідували не на фронті. Ще 11 грудня з'явилися повідомлення про його можливе вбивство, а 19 грудня саме "Еспаньйола" офіційно підтвердила загибель. Угруповання визнало, що це небойова втрата.
Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сили оборони ліквідували щонайменше 19 російських генералів. Це свідчить про послідовну стратегію нейтралізації ворожого командування. Серед загиблих – Андрій Суховецький, Олег Мітяєв, Володимир Фролов та інші.
Одним з нещодавніх випадків стало вбивство високопоставленого генерала Сарварова. Наприкінці грудня 2025 року в Москві на парковці вибухнув автомобіль, унаслідок чого він і загинув. Російська сторона підозрює, що замах могли організувати українські спецслужби.
А в липні 2025 року Сили оборони України завдали точного ракетного удару в Курській області, внаслідок якого ліквідовано генерал-майора Михайла Гудкова. Йдеться про заступника головнокомандувача ВМФ Росії, а також значну частину керівництва 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.