Пораненого офіцера у важкому стані доправили до однієї зі столичних лікарень. Про таке пишуть росЗМІ.

До теми "Сигнал для США": російського генерала підірвали за 16 кілометрів від Кремля

Що відомо про напад на генерала ворожої армії?

Інцидент стався у п'ятницю, 6 лютого, на Волоколамському шосе, біля житлового будинку, де мешкає Алексєєв. Згодом слідчі уточнили, що в Алексєєва стріляли з пістолета просто в 24-поверховому житловому будинку в Москві.

За наявною інформацією, нападник чекав на генерала і здійснив кілька пострілів на виході з дому. Наразі повідомляється, що генерал вижив, і йому надають медичну допомогу.

Водночас слідчі органи відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на вбивство та незаконне зберігання і використання вогнепальної зброї. Правоохоронці проводять розшук підозрюваного, аналізують записи камер відеоспостереження та опитують можливих свідків.

Пізніше мешканці будинку, де стався замах, розповіли, що весь поверх був залитий кров'ю – навіть ліфтовий холл виявився забризканим.

Повідомляється, що стан генерала Алексєєва – вкрай складний, він перебуває в реанімації та втратив багато крові.

Зазначимо, що Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил країни-агресорки. У 2023 році, під час заколоту Євгена Пригожина, він публічно звертався до бойовиків ПВК "Вагнер" із закликом припинити дії, а також брав участь у перемовинах із керівником угруповання.

Що відомо про інших високопоставлених російських військових, які поплатилися за свої дії?