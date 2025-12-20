24 Канал передає деталі з посиланням на "Агентство" та "Нову газету".

Що сталося зі Станіславом Орловим?

Ще 11 грудня були дані, що його могли застрелити. Тепер же цю інформацію підтвердили в самій "Еспаньйолі".

19 грудня там написали, що запрошують провести Орлова в останню путь.

Не можемо не відзначити, що багатьох цікавлять причини загибелі "Іспанця", і нас не меншою мірою. Наразі центральні слідчі органи встановлюють точну причину і місце загибелі та її винуватців. Офіційну інформацію буде опубліковано за результатами розслідування,

– мовиться в дописі.

Таким чином, угруповання підтвердило, що це небойова втрата.

Раптова смерть Орлова сталася на тлі чуток про початок "зачистки" ультрапатріотичного середовища та радикальних Z-воєнкорів. Профільні канали назвали смерть Орлова "війною", "чисткою" тощо. У жовтні 2025 року Орлов оголосив про розформування "Еспаньйоли" та про те, що її частини йдуть під крило Міноборони та інших державних силових структур,

– пише "Нова газета".

Російський телеканал "Царьград" повідомляв, нібито в Орлова були проблеми із законом через торгівлю зброєю. Та сам інвестор "Царьграда" мав конфлікт з "Іспанцем".

Різні Z-блогери та прокремлівські видання писали, що Орлова вбили при затриманні – мовляв, чинив спротив. Із вогнепальними пораненнями він потрапив у госпіталь, де і помер. Перед тим міг бути в комі.

Цікаво! З Орловим прощатимуться в храмі Христа Спасителя. Для росіян це стало новиною, адже це головний храм РПЦ, де відспівують політиків і діячів культури. Орлов стане першим учасником війни проти України, з яким прощатимуться там.

Що таке "Еспаньйола"?

Орлов – ультрас, футбольний активіст ЦСКА. Тож з початком повномасштабної війни створив ультраправе угруповання з таких, як він. Багато його бійців не приховують своїх нацистських поглядів, вони брали участь в погромах мігрантів. І, певна річ, у воєнних злочинах.

На сторінці "Еспаньйоли" в телеграмі є опис: "Військовий довколафутбол. За Русь – єдиним фронтом!"

Орлов воював на Донбасі з 2014 року. Бригада штурмувала "Азовсталь", захоплювала Вугледар і Авдіївку, наступала на Часів Яр.

Зараз фактично "Еспаньйола" розформована. Російські Z-блогери з цього приводу написали, що "в путінській Росії важко бути пасіонарним патріотом". Тобто далі можуть "прийти" за кимось іншим.