Про це інформує 24 Канал із посиланням на The Insider.

Дивіться також Ховались у фекальних ямах: десантники ліквідували групу росіян поблизу Мирнограда

Кого ліквідували Сили оборони?

У війні проти України Росія зазнає втрат не лише серед рядових солдатів – українці ліквідовують вище військове керівництво. З лютого 2022 року загинуло щонайменше 19 російських генералів, втім частину з них у Москві офіційно досі не підтвердили.

Сили оборони знищували верхівку російської армії безпосередньо на фронті та в глибокому тилу – у штабах, авіаційних диверсіях, на території Росії. У перші місяці війни кількох високопоставлених офіцерів ліквідували снайпери та артилерія під час боїв.

У 2022 році стало відомо про загибель генерал-майорів: Андрія Суховецького, Олега Мітяєва, Володимира Фролова, Андрія Сімонова, Канамата Боташева та генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

Надалі список поповнювався новими іменами, серед них – генерал-майор Сергій Горячев, генерал-лейтенант Олег Цоков та генерал-майор Володимир Завадський.

У період з 2024 по 2025 роки до "Кобзона" доєднались: начальник військ РХБЗ Ігор Кирилов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Ярослав Москалик, заступник головнокомандувача ВМФ Михайло Гудков та начальник управління оперативної підготовки Генштабу Фаніл Сарваров, убитий під час вибуху автомобіля в Москві.

За інформацією ЗМІ, деякі з загиблих на момент смерті перебували у відставці або служили у добровільних та штурмових підрозділах, зокрема формування "Шторм Z" та ПВК.

Втім The Insider припускає, що загальні втрати генералітету Росії можуть бути вищими через відсутність повної офіційної інформації з боку російської влади.

Що відомо про нещодавні втрати російської армії?