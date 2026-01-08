Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Що вдалося атакували українським військовим на ТОТ?

У Генштабі повідомили, що Сили оборони завдали удару по ешелону з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму, щоб ускладнити забезпечення підрозділів угруповання окупантів "Дніпро". Наразі масштаби завданих ворогу збитків уточнюють.

Крім того, з метою зниження бойових спроможностей противника на Оріхівському напрямку, уражено розташування ремонтного підрозділу окупантів у районі населеного пункту Гірне (ТОТ Донецької області),

– зазначили військові.

У Силах спеціальних операцій додали, що у ніч на 8 січня їхні підрозділи здійснили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованій території в Донецькій області та АР Крим з використанням ударних БпЛА FP-2.

"Крім того, в Донецькій області, в населеному пункті Гірне ССО здійснили ураження складу з боєприпасами та матеріально-технічними засобами одного з підрозділів 51 ЗВА (загальновійськової армії Росії – 24 Канал)", – підкреслили у ССО.

Також військові показали, як завдавали ворожим військам на ТОТ шкоди.

Як українські військові знищили цілі ворога в Криму та на Донеччині / Відео ССО

