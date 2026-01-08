Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Які втрати росіян на 8 січня?

Важливо, що загальні втрати Росії вже перевищили 1,2 мільйона.

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

особового складу – близько 1215900 (+1400) осіб;

танків – 11521 (+6);

бойових броньованих машин – 23874 (+9);

артилерійських систем – 35874 (+17);

РСЗВ – 1596 (+1);

засобів ППО – 1269 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 102074 (+225);

крилатих ракет – 4137 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 73336 (+112);

спеціальної техніки – 4037 (+0).



Втрати росіян на 8 січня / Інфографіка Генштабу

Стратегічний резерв Росії під питанням

Цікаво, що в ISW указують: швидше за все, росіяни не в змозі одночасно відшкодувати втрати, понесені в Україні, та нарощувати свої стратегічні резерви.

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець 7 січня повідомив, що російське військове командування сформувало лише чотири нові дивізії з 17 маневрених дивізій та до 9 бригад, які Росія планувала сформувати у 2025 році російські війська навряд чи сформують надлишок понад 70 000 військовослужбовців у 2026 році для створення стратегічного резерву, чого недостатньо для формування запланованих 17 маневрених дивізій", – інформують там.