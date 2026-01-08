Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Дивіться також Серйозно загрузли: Світан спрогнозував, як довго РФ зможе тиснути на Покровському напрямку
Які втрати росіян на 8 січня?
Важливо, що загальні втрати Росії вже перевищили 1,2 мільйона.
Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:
- особового складу – близько 1215900 (+1400) осіб;
- танків – 11521 (+6);
- бойових броньованих машин – 23874 (+9);
- артилерійських систем – 35874 (+17);
- РСЗВ – 1596 (+1);
- засобів ППО – 1269 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 102074 (+225);
- крилатих ракет – 4137 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73336 (+112);
- спеціальної техніки – 4037 (+0).
Втрати росіян на 8 січня / Інфографіка Генштабу
Стратегічний резерв Росії під питанням
Цікаво, що в ISW указують: швидше за все, росіяни не в змозі одночасно відшкодувати втрати, понесені в Україні, та нарощувати свої стратегічні резерви.
"Український військовий оглядач Костянтин Машовець 7 січня повідомив, що російське військове командування сформувало лише чотири нові дивізії з 17 маневрених дивізій та до 9 бригад, які Росія планувала сформувати у 2025 році російські війська навряд чи сформують надлишок понад 70 000 військовослужбовців у 2026 році для створення стратегічного резерву, чого недостатньо для формування запланованих 17 маневрених дивізій", – інформують там.