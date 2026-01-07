За час війни Росія втратила близько 1 214 500 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Офіцер назвав три напрямки, які планують штурмувати росіяни у 2026 році

Які втрати росіян на 7 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

Особового складу – близько 1 214 500 (+1040) осіб;

танків – 11 515 (+3);

бойових броньованих машин – 23 865 (+2);

артилерійських систем – 35 857 (+26);

РСЗВ – 1 595 (+2);

засобів ППО – 1 269 (+0);

літаків – 432 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 849 (+406);

крилатих ракет – 4 137 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 73 102 (+122);

спеціальної техніки – 4 037 (+1).



Скільки солдатів і техніки втратила Росія / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Які втрати мали росіяни останнім часом?