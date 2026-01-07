За час війни Росія втратила близько 1 214 500 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати росіян на 7 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- Особового складу – близько 1 214 500 (+1040) осіб;
- танків – 11 515 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 865 (+2);
- артилерійських систем – 35 857 (+26);
- РСЗВ – 1 595 (+2);
- засобів ППО – 1 269 (+0);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 849 (+406);
- крилатих ракет – 4 137 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 102 (+122);
- спеціальної техніки – 4 037 (+1).
Скільки солдатів і техніки втратила Росія / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Які втрати мали росіяни останнім часом?
Сили безпілотних систем знищили російську радіолокаційну систему 9С32 для ЗРК С-300В у Донецькій області.
Сили безпілотних систем 2 січня уразили базу зберігання паливно-мастильних матеріалів на окупованій Луганщині, спричинивши масштабну пожежу. Окрім того, була атакована ворожа РЛС у Криму.
1 січня українські зенітники збили рідкісний російський дрон "Віщий Олег" звичайним дроном. Це новітня російська розробка, про яку наразі відомо небагато.