Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі 24 Каналу пояснив, які напрямки, на його думку, залишаються пріоритетними для Росії у 2026 році. Він також розповів, чому ці дії можуть мати політичну мету і як на це впливають втрати окупантів.

Які три напрямки росіяни можуть спробувати штурмувати у 2026 році?

Офіцер припустив, що після проблем на Покровському напрямку окупанти не відмовляться від спроб тиску на інших ділянках фронту. За його словами, для Росії важливо зберігати наступальну активність там, де це дає політичний ефект і дозволяє заявляти про "успіхи".

Найімовірніше, противник буде продовжувати штурмувати Куп'янськ, бо це йому абсолютно політично важливо,

– сказав Отченаш.

Він пояснив, що російське керівництво намагається підкріплювати публічні заяви діями на землі, навіть якщо реальна ситуація інша.

Також офіцер додав, що окупанти можуть спробувати активізуватися ще на двох напрямках, щоб розширити тиск і мати аргументи для торгу.

Я впевнений, що противник буде штурмувати на Запорізькому і на Сумському напрямку,

– зазначив Отченаш.

За його словами, мета таких кроків може бути не лише військова. Росія, на його думку, намагатиметься створювати собі "позицію" для розмов про майбутні домовленості, але це не означає готовності до реальних компромісів.

Росія може використовувати штурми для торгу на переговорах

Отченаш пояснив, що активність окупантів на окремих напрямках може бути прив'язана до спроб нав'язати Україні свою логіку "обміну". За його словами, Росія може тиснути на Сумщині та Запоріжжі, щоб потім видавати це за аргумент у перемовинах і пропонувати псевдопоступки.

Вони можуть говорити, що готові віддати окуповані території на Сумщині і Запоріжжі, щоб ми, наприклад, відійшли з Донбасу,

– сказав Отченаш.

Він наголосив, що така схема, на його думку, є маніпуляцією. Росія намагатиметься "додавити" те, що може, і зупиняти війну лише на максимально вигідних для себе умовах. Саме тому, за його словами, війна з боку Росії дедалі більше набуває політичного виміру.

Це все є лицемірством, є звичайним обманом,

– зазначив Отченаш.

Він додав, що Україна робитиме все можливе, щоб не дати окупантам реалізувати таку логіку торгу. За його словами, спроби підмінити переговори шантажем залишатимуться однією з ключових загроз у 2026 році.

