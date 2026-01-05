Про те, як Кирило Буданов підтримував зв'язок із представниками команди Трампа й намагався донести Зеленському ставлення США до Єрмака розповідає "Українська правда" з посиланням на джерела. Подробиці передає 24 Канал.

Що відомо про контакти Буданова з адміністрацією Трампа?

Буданов таємно підтримував зв'язок з різними таборами в команді Трампа – від генерала Кіта Келлога до соратників віцепрезидента Джей Ді Венса. Водночас Єрмак неодноразово намагався перекрити ці альтернативні лінії зв'язку, вдаючись до впливу через президента.

До того ж протягом останнього року Буданов кілька разів інформував главу держави про реальне сприйняття Єрмака в американських колах, зокрема щодо його стилю ведення діалогу та загальної придатності до такої ролі.

У матеріалі УП йдеться про те, що у Вашингтоні Буданова цінують насамперед за два аспекти: реалістичне бачення фронтової ситуації та відсутність причетності до недавніх резонансних корупційних історій.

Це дозволяє вести з ним конструктивний діалог без зайвих репутаційних загроз.

Крім цього Буданов – чи не єдиний у країні має прямі робочі контакти з росіянами. Він спілкувався з ними про обміни полоненими й, наприклад, проводив окремі очні переговори в ОАЕ в ході останньої хвилі дипломатичних зусиль нової команди США,

– мовиться у статті.

На переконання автора статті, ключовими наслідками його переходу на посаду голови ОП стануть зміцнення української переговорної команди та розподіл комунікацій зі Сполученими Штатами на кілька незалежних каналів.

Саме зовнішньополітичний напрямок, за словами джерел, став однією з основних мотивацій для Буданова погодитися на нову роль.

Відтепер, обіймаючи посаду керівника ОП, він фактично координуватиме з українського боку процеси щодо завершення конфлікту, отримання безпекових гарантій від США та союзників, а також інші ключові питання національної безпеки.

Що цьому передувало?