Наразі питання із призначенням нового глави СБУ залишається відкритим. "Українська правда" повідомляє, хто може стати наступником Василя Малюка на посаді. Деталі передає 24 Канал.
Кого можуть призначити очільником СБУ?
Замість Василя Малюка обов'язки очільника СБУ можуть доручити керівнику спецпідрозділу "Альфа" генерал-майору Євгену Хмарі.
Зауважимо, Євген Хмара – генерал-майор СБУ з багаторічним оперативним досвідом. Він координував спецоперації та працював безпосередньо в зоні бойових дій, зокрема на Донбасі й у прифронтових районах після початку повномасштабної війни. Під його керівництвом підрозділ "Альфа" брав участь у знаковій операції зі звільнення острова Зміїний улітку 2022 року.
Водночас Володимир Зеленський, за наявною інформацією, не відмовився від задуму передати керівництво Службою генералу Олександру Покладу – фігурі, на яку раніше або й досі покладає великі сподівання Андрій Єрмак.
Втім, як зазначає УП, новопризначений керівник Офісу президента Кирило Буданов навряд чи підтримає таку кандидатуру, оскільки між ним і цим генералом існує глибокий, майже особистий конфлікт.
Варто зазначити, що під час зустрічі з президентом 3 січня Василь Малюк відмовився писати заяву про відставку, аргументуючи це завершенням кількох масштабних спецоперацій і недоцільністю кадрових змін у цей момент. Однак, попри значну підтримку, Малюк вирішив не загострювати конфлікт із главою держави. Остаточне рішення щодо його звільнення мають ухвалити найближчим часом.
Більше про останні призначення Зеленського?
Президент повідомив про підготовку кадрових рішень щодо очільників обласних військових адміністрацій одразу в п'яти регіонах. Зокрема очільник Тернопільської ОВА Негода вже написав прощальний допис.
Окрім цього, глава держави ухвалив рішення звільнити Сергія Дейнека з посади керівника Державної прикордонної служби України. Виконання обов'язків очільника відомства тимчасово покладено на Валерія Вавринюка.
Також Зеленський запропонував Денису Шмигалю перейти на посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики.