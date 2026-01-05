Наразі питання із призначенням нового глави СБУ залишається відкритим. "Українська правда" повідомляє, хто може стати наступником Василя Малюка на посаді. Деталі передає 24 Канал.

Кого можуть призначити очільником СБУ?

Замість Василя Малюка обов'язки очільника СБУ можуть доручити керівнику спецпідрозділу "Альфа" генерал-майору Євгену Хмарі.

Зауважимо, Євген Хмара – генерал-майор СБУ з багаторічним оперативним досвідом. Він координував спецоперації та працював безпосередньо в зоні бойових дій, зокрема на Донбасі й у прифронтових районах після початку повномасштабної війни. Під його керівництвом підрозділ "Альфа" брав участь у знаковій операції зі звільнення острова Зміїний улітку 2022 року.

Водночас Володимир Зеленський, за наявною інформацією, не відмовився від задуму передати керівництво Службою генералу Олександру Покладу – фігурі, на яку раніше або й досі покладає великі сподівання Андрій Єрмак.

Втім, як зазначає УП, новопризначений керівник Офісу президента Кирило Буданов навряд чи підтримає таку кандидатуру, оскільки між ним і цим генералом існує глибокий, майже особистий конфлікт.

Варто зазначити, що під час зустрічі з президентом 3 січня Василь Малюк відмовився писати заяву про відставку, аргументуючи це завершенням кількох масштабних спецоперацій і недоцільністю кадрових змін у цей момент. Однак, попри значну підтримку, Малюк вирішив не загострювати конфлікт із главою держави. Остаточне рішення щодо його звільнення мають ухвалити найближчим часом.

