Сейчас вопрос с назначением нового главы СБУ остается открытым. "Украинская правда" сообщает, кто может стать преемником Василия Малюка на посту. Детали передает 24 Канал.
Актуально Очень серьезный шаг, – политолог предположил, почему в Украине начались кадровые изменения
Кого могут назначить главой СБУ?
Вместо Василия Малюка обязанности главы СБУ могут поручить руководителю спецподразделения "Альфа" генерал-майору Евгению Хмаре.
Заметим, Евгений Хмара – генерал-майор СБУ с многолетним оперативным опытом. Он координировал спецоперации и работал непосредственно в зоне боевых действий, в частности на Донбассе и в прифронтовых районах после начала полномасштабной войны. Под его руководством подразделение "Альфа" участвовало в знаковой операции по освобождению острова Змеиный летом 2022 года.
В то же время Владимир Зеленский, по имеющейся информации, не отказался от замысла передать руководство Службой генералу Александру Покладу – фигуре, на которую ранее или до сих пор возлагает большие надежды Андрей Ермак.
Впрочем, как отмечает УП, новоназначенный руководитель Офиса президента Кирилл Буданов вряд ли поддержит такую кандидатуру, поскольку между ним и этим генералом существует глубокий, почти личный конфликт.
Стоит отметить, что во время встречи с президентом 3 января Василий Малюк отказался писать заявление об отставке, аргументируя это завершением нескольких масштабных спецопераций и нецелесообразностью кадровых изменений в этот момент. Однако, несмотря на значительную поддержку, Малюк решил не обострять конфликт с главой государства. Окончательное решение о его увольнении должны принять в ближайшее время.
Больше о последних назначениях Зеленского?
Президент сообщил о подготовке кадровых решений в отношении руководителей областных военных администраций сразу в пяти регионах. В частности глава Тернопольской ОВА Негода уже написал прощальное сообщение.
Кроме этого, глава государства принял решение уволить Сергея Дейнека с должности руководителя Государственной пограничной службы Украины. Исполнение обязанностей главы ведомства временно возложено на Валерия Вавринюка.
Также Зеленский предложил Денису Шмыгалю перейти на должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.