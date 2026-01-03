В эфире 24 Канала руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов объяснил, почему президент предложил именно Денису Шмыгалю возглавить министерство энергетики.

Почему Шмыгаля назначают министром энергетики?

Денис Шмыгаль не был слишком популярен в Украине. Рейтинг доверия к нему не был высоким, одновременно он не имел существенного негатива. По мнению руководителя аналитического отдела Центра контент-анализа, Шмыгаль – положительная кандидатура для министерства энергетики, которое оказалось в центре коррупционного скандала прошлого года.

После увольнения Светланы Гринчук, министерство энергетики не имело руководителя, поэтому нужен был человек, который способен управлять этой отраслью в непростое время, когда энергосистема под постоянными ударами со стороны России. С другой стороны, нужного нейтрализовать негатив из-за скандала с Миндичем,

– сказал Стуканов.

Когда речь идет о том, что вместо Дениса Шмыгаля министерство обороны возглавит Михаил Федоров, а Шмыгалю предложена должность министра энергетики, а также вице-премьер министра, то здесь, по словам Стуканова, президент "убивает 2 зайцев".

Ведь Денис Шмыгаль зарекомендовал себя как хороший управленец. Он ориентируется в ситуации по энергетике и может быстро возглавить соответствующее министерство. К тому же он не имеет за собой негативного шлейфа связанного с обвинениями в коррупции.

Что известно о новых назначениях?