Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Дивіться також Військовий розкрив тактику росіян біля Покровська з настанням морозів

Як цілі росіян уразили бійці СБС?

Як повідомили захисники, оператори 1 окремого центру СБС вдарили по цілях росіян на тимчасово окупованих територіях України.

У Луганській області дрони уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів російських військ. Там зафіксували масштабну пожежу після ударів. Наслідки уражень наразі уточнюються.

До того ж під прицілом СБС опинилась ворожа радіолокаційна станція в Криму. Вона забезпечувала спостереження за повітряним простором, зазначили військові.

Ураження цілей Росії на ТОТ: дивіться відео

Нещодавні успішні удари по противнику