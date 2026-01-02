Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.
Как цели россиян поразили бойцы СБС?
Как сообщили защитники, операторы 1 отдельного центра СБС ударили по целям россиян на временно оккупированных территориях Украины.
В Луганской области дроны поразили базу хранения горюче-смазочных материалов российских войск. Там зафиксировали масштабный пожар после ударов. Последствия поражений пока уточняются.
К тому же под прицелом СБС оказалась вражеская радиолокационная станция в Крыму. Она обеспечивала наблюдение за воздушным пространством, отметили военные.
Поражение целей России на ВОТ: смотрите видео
Недавние успешные удары по противнику
В течение 2025 года Силы обороны Украины осуществили по меньшей мере четыре уникальные спецоперации. Среди них были удары морскими и воздушными дронами по стратегическим объектам России.
Также сообщалось, что украинские зенитчики ликвидировали редкий российский дрон "Вещий Олег". БпЛА сбили обычным дроном.