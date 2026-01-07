За время войны Россия потеряла около 1 214 500 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Офицер назвал три направления, которые планируют штурмовать россияне в 2026 году

Какие потери россиян на 7 января?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 214 500 (+1040) человек;

танков – 11 515 (+3);

боевых бронированных машин – 23 865 (+2);

артиллерийских систем – 35 857 (+26);

РСЗО – 1 595 (+2);

средств ПВО – 1 269 (+0);

самолетов – 432 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 101 849 (+406);

крылатых ракет – 4 137 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 73 102 (+122);

специальной техники – 4 037 (+1).



Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери имели россияне в последнее время?