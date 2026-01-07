Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що уразили Сили оборони 7 січня?

Як поінформували в Генштабі, підрозділи Сил оборони України вдарили по російській нафтобазі "Осколнєфтєснаб" біля населеного пункту Котел Бєлгородської області. Зазначається, що уражений об'єкт є одним з тих, що забезпечує пальним російську армію.

У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об'єкті,

– додали військові.

Крім того, українські захисники уразили склад матеріально-технічних засобів, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованій території Донеччини. Під приціл потрапив склад МТЗ підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії армії Росії, зазначили в Генштабі.

Наслідки ударів та ступінь завданих збитків обох уражень наразі уточнюється.

Окремо військові уточнили, що внаслідок попередніх уражень на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області Росії пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.

