Відео з місця, де стріляли у Алексєєва, показали російські телеграм-канали.

Як виглядає місце нападу на генерала Алексєєва?

У Москві 6 лютого стався замах на генерала міноборони Росії і заступника начальника ГРУ Генштабу ЗС РФ. Поліція відкрила кримінальне провадження на статтями про замах на вбивство та незаконний обіг зброї.

Нападник стріляв у Алексєєва кілька разів, а тепер переховується.

Будинок, біля якого стався напад, розташований біля Волоколамського шосе у Москві.

У нього тепер пускають лише мешканців, у всіх перевіряють документи. Поліція вивчає запис з камер відеоспостереження та оглядає припарковані поруч авто на факт наявності камер. Російський слідчих це цікавить не просто так – 17 грудня 2024 року на Рязанському шосе вбили начальника РХБЗ Росії Кириллова і його ад'ютанта Полікарпова саме завдяки камері, яка була встановлена у припаркованому через дорогу авто та подала сигнал онлайн.

Які ще напади на російських воєнних злочинців відбувалися нещодавно?