Відео з місця, де стріляли у Алексєєва, показали російські телеграм-канали.

Як виглядає місце нападу на генерала Алексєєва?

У Москві 6 лютого стався замах на генерала міноборони Росії і заступника начальника ГРУ Генштабу ЗС РФ. Поліція відкрила кримінальне провадження на статтями про замах на вбивство та незаконний обіг зброї.

Нападник стріляв у Алексєєва кілька разів, а тепер переховується.

Будинок, біля якого стався напад, розташований біля Волоколамського шосе у Москві.

У нього тепер пускають лише мешканців, у всіх перевіряють документи. Поліція вивчає запис з камер відеоспостереження та оглядає припарковані поруч авто на факт наявності камер. Російський слідчих це цікавить не просто так – 17 грудня 2024 року на Рязанському шосе вбили начальника РХБЗ Росії Кириллова і його ад'ютанта Полікарпова саме завдяки камері, яка була встановлена у припаркованому через дорогу авто та подала сигнал онлайн.

Які ще напади на російських воєнних злочинців відбувалися нещодавно?

  • Сили оборони України знищили російського воєнного злочинця Сергія Зотова. У ГУР 3 лютого повідомили, що його тіло виявили на одній з позицій російських військ. У листуваннях він із гордістю згадував, що його ім’я фігурує в українських списках воєнних злочинців.

  • У Москві 22 грудня 2025 року підірвали автомобіль генерала міноборони Фаніла Сарварова на парковці, в результаті чого той загинув.

  • У серпні 2025 року загинув капітан третього рангу Олександр Половков, однак російська сторона тривалий час приховувала його смерть, про неї стало відомо 15 грудня 2025 року.

  • Російський офіцер загинув під час операції ГУР у Темрюцькій затоці Азовського моря неподалік Криму. Тоді дронами було завдано ударів по ракетному кораблю "Буян-Б", який є носієм ракет "Калібр", якими Росія періодично б'є по Україні.