Відео з місця, де стріляли у Алексєєва, показали російські телеграм-канали.
Як виглядає місце нападу на генерала Алексєєва?
У Москві 6 лютого стався замах на генерала міноборони Росії і заступника начальника ГРУ Генштабу ЗС РФ. Поліція відкрила кримінальне провадження на статтями про замах на вбивство та незаконний обіг зброї.
Нападник стріляв у Алексєєва кілька разів, а тепер переховується.
Будинок, біля якого стався напад, розташований біля Волоколамського шосе у Москві.
У нього тепер пускають лише мешканців, у всіх перевіряють документи. Поліція вивчає запис з камер відеоспостереження та оглядає припарковані поруч авто на факт наявності камер. Російський слідчих це цікавить не просто так – 17 грудня 2024 року на Рязанському шосе вбили начальника РХБЗ Росії Кириллова і його ад'ютанта Полікарпова саме завдяки камері, яка була встановлена у припаркованому через дорогу авто та подала сигнал онлайн.
Які ще напади на російських воєнних злочинців відбувалися нещодавно?
Сили оборони України знищили російського воєнного злочинця Сергія Зотова. У ГУР 3 лютого повідомили, що його тіло виявили на одній з позицій російських військ. У листуваннях він із гордістю згадував, що його ім’я фігурує в українських списках воєнних злочинців.
У Москві 22 грудня 2025 року підірвали автомобіль генерала міноборони Фаніла Сарварова на парковці, в результаті чого той загинув.
У серпні 2025 року загинув капітан третього рангу Олександр Половков, однак російська сторона тривалий час приховувала його смерть, про неї стало відомо 15 грудня 2025 року.
Російський офіцер загинув під час операції ГУР у Темрюцькій затоці Азовського моря неподалік Криму. Тоді дронами було завдано ударів по ракетному кораблю "Буян-Б", який є носієм ракет "Калібр", якими Росія періодично б'є по Україні.