Стрілець переховується. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо про Алексєєва?

Внаслідок нападу він отримав численні поранення на був негайно госпіталізований, наразі перебуває у важкому стані.

Російська поліція вже відкрила кримінальне провадження на статтями про замах на вбивство та незаконний обіг зброї. Нападника ще шукають.

Зазначимо, що українська сторона поки ніяк не коментувала замах і не натякала на свою причетність. Напад може бути внутрішніми суперечками у колі російських еліт.

Владімір Алексєєв обіймає посаду першого представника замначальника ГРУ Генштабу ЗС РФ. Саме він під час повстання "вагнерівців" у 2023 році звертався до них із закликом прийти до тями, він також вів переговори з Євгеном Пригожиним.

З 2014 року саме Алексєєв віддавав накази про ліквідацію польових командирів "ЛДНР", зокрема Мозгового, та ЧВК "Вагнер".

Алексєєв народився в Україні, у Вінницькій області, однак служить Росії. Зокрема він працює над розвідкою об'єктів для ударів в Україні, тобто в тому числі цивільних і енергетичних об'єктів. Також у його роботу входила легалізація російської присутності в Україні, зокрема, організація псевдореферендумів.

Він також був причетний до масових вбивств у Сирії, за що був нагороджений званням "Героя Росії", втручанні у президентські вибори у США у 2016 році, кібератак на Національний комітет Демократичної партії США, інформаційних заходів по дискредитації виборчої системи США. Проти Алексєєва введені санкції як США, так і ЄС. Останні – у звязку із застосуванням хімічної зброї "Новачок" у Солсбері у 2018 році.

Які ще напади на російських воєнних злочинців відбувалися нещодавно?

  • Сили оборони України знищили російського воєнного злочинця Сергія Зотова. У ГУР 3 лютого повідомили, що його тіло виявили на одній з позицій російських військ. У листуваннях він із гордістю згадував, що його ім’я фігурує в українських списках воєнних злочинців.

  • У Москві 22 грудня 2025 року підірвали автомобіль генерала міноборони Фаніла Сарварова на парковці, в результаті чого той загинув.

  • У серпні 2025 року загинув капітан третього рангу Олександр Половков, однак російська сторона тривалий час приховувала його смерть, про неї стало відомо 15 грудня 2025 року.

  • Російський офіцер загинув під час операції ГУР у Темрюцькій затоці Азовського моря неподалік Криму. Тоді дронами було завдано ударів по ракетному кораблю "Буян-Б", який є носієм ракет "Калібр", якими Росія періодично б'є по Україні.