Об этом сообщает администрация Балаковского района Саратовской области, откуда погибший был родом.

Смотрите также Путин награждал его за убийства украинцев: на фронте ликвидировали военного преступника Гаспаряна

Как ликвидировали российского полковника?

Украинские военные нанесли точечный удар по позициям российских оккупационных сил в Курской области. Для атаки использовали ударный беспилотник Vampire, который применяется для поражения живой силы и техники противника.

По имеющейся информации, в результате удара был ликвидирован российский полковник.

Украинские военные регулярно уничтожают офицерский состав армии России, что ослабляет управление войсками противника и снижает их боеспособность.

Что известно о Петрове?

По данным мониторингового канала "Досье шпиона", Петров на момент ликвидации имел звание полковника и занимал должность заместителя командира по тылу в воинской части 51912.

В воскресенье, 1 февраля, российский военный в Курской области получил ранения в результате удара дроном Vampire. В пятницу, 6 февраля, он скончался в больнице от полученных травм. Похороны Петрова должны состояться в пятницу, 13 февраля.

Последние новости о "несчастных случаях" с российскими военными