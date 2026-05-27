Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Как "народный спутник" помогает уничтожать цели агрессора на миллиарды долларов?

С сентября 2022 года подразделения космической разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили более 5 900 радиолокационных спутниковых снимков в рамках проекта "Народный спутник". Полученные данные ежедневно используются для мониторинга ситуации на оккупированных территориях Украины и в глубине России, выявления военных объектов противника, планирования ударов и оценки результатов операций Сил обороны.

Как отмечают в ГУР МО Украины, современная война в значительной степени зависит от доступа к космическим технологиям. Благодаря спутниковой разведке украинские военные получают возможность точно определять расположение вражеских целей, корректировать удары и контролировать последствия поражений.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что "народный спутник" стал одним из ключевых инструментов разведки, который позволяет существенно повысить эффективность операций и наносить России многомиллиардные потери. Технология радиолокационного наблюдения SAR позволяет получать изображения независимо от времени суток, погодных условий или облачности. Разрешение отдельных снимков достигает 0,25 метра на пиксель, а один кадр может охватывать площадь до 225 квадратных километров.

Снимки со спутника, которые удалось получить / ГУР

Проект "Народный спутник" был реализован в 2022 году благодаря инициативе Фонда Сергея Притулы. За счет граждан и бизнеса ГУР МО Украины получило доступ к спутниковым данным финской компании ICEYE, что значительно усилило возможности украинской разведки. За время работы проекта спутниковые данные стали одним из важных элементов современной системы обороны Украины, обеспечивая точную разведку и повышая эффективность ударов по военным объектам противника.

Напомним, что Россия не теряет возможности закрепиться в космосе. В частности, по информации The Times, Кремль может вывести на орбиту ядерную противоспутниковую систему, которая потенциально будет представлять угрозу для всех спутников на низкой околоземной орбите. Такие планы Москвы вызывают серьезное беспокойство у Соединенных Штатов.

Кроме того, генерал Стивен Вайтинг призвал Великобританию активнее инвестировать в космическую оборону, отметив, что сейчас на это направляется менее 1% оборонного бюджета страны. В то же время США планируют увеличить финансирование космической сферы более чем вдвое – до более 71 миллиарда долларов в год.