Об этом пишет издание The Times.

Что известно о планах России в космосе?

Генерал Стивен Уайтинг, глава Космического командования США, заявил, что Америка "очень обеспокоена" планом Кремля. Он отметил, что такие действия являются частью тенденции российской агрессии в космосе в начале войны против в Украине.

Речь идет о постоянном и масштабном вмешательстве в спутниковую связь и глушении GPS-сигналов, что уже представляет угрозу для гражданской авиации.

Уайтинг предупредил мир об опасности и одновременно призвал правительство Великобритании существенно увеличить ныне ограниченное финансирование космической обороны. По его словам, это необходимо для противодействия растущим угрозам со стороны России и Китая.

Они (россияне – 24 Канал) рассматривают возможность размещения на орбите ядерного противоспутникового оружия, которое бы поставило под угрозу все спутники на низкой околоземной орбите, и это был бы результат, который мы просто не могли бы терпеть,

Справка! Ядерный взрыв на низкой орбите может уничтожить и в конечном итоге вывести из строя до 10 000 спутников, или 80 процентов от общего количества спутников в космосе. Удар может повлиять не только на военную разведку, к примеру, но и на гражданскую спутниковую связь, в частности для интернета и мобильных телефонов, также выйдут из строя GPS-сервисы.

Относительно причин России реализовывать такой проект Вайтинг отметил, что в Москве видят преимущество США и НАТО в обычных вооружениях, поэтому ищут новые способы получить себе преимущество, в частности через ослабление космических возможностей Запада.

Также он добавил, что это может раскрыть источники такой информации, однако подчеркнул, что этот отчет вызывает серьезное беспокойство.

Важно! Ядерное оружие в космосе будет серьезным нарушением Договора о космическом пространстве, который подписала Россия.

О таких амбициях Кремля впервые заговорили два года назад, когда в феврале 2024 года представители Пентагона проинформировали членов Конгресса во время закрытого брифинга. С тех пор комитет по разведке Палаты представителей США призывает Белый дом рассекретить данные об этом проекте, чтобы вызвать публичное обсуждение угроз нацбезопасности.

Сколько средств тратят страны на космическую оборону?

По словам генерала, Великобритания должна существенно увеличить расходы на космическую сферу, если стремится сохранять конкурентоспособность в современной войне. Сейчас страна направляет на космос менее 1% оборонного бюджета – значительно меньше чем Германия – 4%, и Франция – 3%, которые уже объявили о дальнейшем наращивании финансирования.

Хотя Штаты в этом году потратили 4,1% своего военного бюджета на космос, недавно было объявлено о планах удвоить эту сумму до более 71 миллиарда долларов ежегодно, что почти равно годовому оборонному бюджету Великобритании по состоянию на сегодня.

Что известно о присутствии России в космосе сейчас?