Про це пише видання The Times.

Що відомо про плани Росії у космосі?

Генерал Стівен Вайтінг, голова Космічного командування США, заявив, що Америка "дуже стурбована" планом Кремля. Він відзначив, що такі дії є частиною тенденції російської агресії в космосі на початку війни проти в Україні.

Ідеться про постійне та масштабне втручання в супутниковий зв'язок та глушіння GPS-сигналів, що вже становить загрозу для цивільної авіації.

Вайтінг попередив світ про небезпеку й водночас закликав уряд Британії суттєво збільшити нині обмежене фінансування космічної оборони. За його словами, це необхідно для протидії зростаючим загрозам з боку Росії та Китаю.

Вони (росіяни – 24 Канал) розглядають можливість розміщення на орбіті ядерної протисупутникової зброї, яка б поставила під загрозу всі супутники на низькій навколоземній орбіті, і це був би результат, який ми просто не могли б терпіти,

– додав генерал.

Довідка! Ядерний вибух на низькій орбіті може знищити та зрештою вивести з ладу до 10 000 супутників, або 80 відсотків від загальної кількості супутників у космосі. Удар може вплинути не лише на військову розвідку, до прикладу, а й на цивільний супутниковий зв'язок, зокрема для інтернету та мобільних телефонів, також вийдуть з ладу GPS-сервіси.

Щодо причин Росії реалізовувати такий проєкт Вайтінг зазначив, що в Москві бачать перевагу США та НАТО у звичайних озброєннях, тому шукають нові способи здобути собі перевагу, зокрема через послаблення космічних можливостей Заходу.

Також він додав, що це може розкрити джерела такої інформації, однак підкреслив, що цей звіт викликає серйозне занепокоєння.

Важливо! Ядерна зброя в космосі буде серйозним порушенням Договору про космічний простір, який підписала Росія.

Про такі амбіції Кремля вперше заговорили два роки тому, коли у лютому 2024 року представники Пентагону проінформували членів Конгресу під час закритого брифінгу. Відтоді комітет з розвідки Палати представників США закликає Білий дім розсекретити дані про цей проєкт, аби викликати публічне обговорення загроз нацбезпеці.

Скільки коштів витрачають країни на космічну оборону?

За словами генерала, Британія має суттєво збільшити витрати на космічну сферу, якщо прагне зберігати конкурентоспроможність у сучасній війні. Наразі країна спрямовує на космос менш як 1% оборонного бюджету – значно менше ніж Німеччина – 4%, та Франція – 3%, які вже оголосили про подальше нарощування фінансування.

Хоча Штати цьогоріч витратили 4,1% свого військового бюджету на космос, нещодавно було оголошено про плани подвоїти цю суму до понад 71 мільярда доларів щорічно, що майже дорівнює річному оборонному бюджету Великої Британії станом на сьогодні.

Що відомо про присутність Росії в космосі нині?