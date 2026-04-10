Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Rest Is Politics.

Що Зеленський думає про Будапештський меморандум?

Володимир Зеленський вважає, що Україна отримала недостатньо через рішення відмовитися від ядерної зброї.

Я вважаю, що членство в НАТО – це найменше, що лідери України мали отримати в обмін на ядерний арсенал. Що ми отримали? Нічого. Це була нечесна гра і велика помилка,

– заявив він.

Він додав, що це помилка не лише України, а й інших підписантів меморандуму. Ядерні держави-підписанти мали б надати Україні парасольку безпеки.

"Зрештою, усе це було обманом. Значна частина нашої ядерної зброї була передана Росії. Наприклад, стратегічні літаки, які Росія зараз використовує проти нас у цій війні", – підсумував президент.

