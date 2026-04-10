Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью The Rest Is Politics.

Что Зеленский думает о Будапештском меморандуме?

Владимир Зеленский считает, что Украина получила недостаточно из-за решения отказаться от ядерного оружия.

Я считаю, что членство в НАТО – это наименьшее, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка,

– заявил он.

Он добавил, что это ошибка не только Украины, но и других подписантов меморандума. Ядерные государства-подписанты должны были бы предоставить Украине зонтик безопасности.

"В конце концов, все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана России. Например, стратегические самолеты, которые Россия сейчас использует против нас в этой войне", – подытожил президент.

