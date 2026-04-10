Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, у разі посилення мобілізації до війська можуть почати активніше залучати жителів Москви та Санкт-Петербурга, яких раніше намагалися обходити.

Тобто великі міста, які він (Путін – 24 Канал) раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде. Це може бути одна з версій,

– вважає український президент.

Інший можливий сценарій – підготовка до завершення війни. Президент зазначає, що російська влада не може спрогнозувати реакцію суспільства, адже пропаганда суттєво радикалізувала частину населення. За його оцінкою, приблизно 20 – 25% росіян не готові підтримати припинення бойових дій.

Водночас у разі руху до деескалації Зеленський не виключає проведення тристоронніх переговорів у квітні, травні або червні. Саме цей період, на його думку, може супроводжуватися посиленим дипломатичним, політичним і військовим тиском на Україну. Окремо він зауважив, що для США умовним внутрішнім дедлайном щодо завершення війни може бути серпень, після чого увага країни значною мірою зміститься на виборчі процеси.

