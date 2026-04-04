Спроби Росії заблокувати VPN-сервіси спричинили проблеми в роботі внутрішньої платіжної системи. Про це 4 квітня заявив засновник Telegram Павло Дуров, пише Reuters.

Чим обернулися спроби блокування VPN у Росії?

Технічний збій у п'ятницю, 3 квітня, викликав хаос для частини покупців. У московському метро дозволили безкоштовний прохід, а один із регіональних зоопарків просив відвідувачів платити готівкою.

Найбільший російський банк "Сбербанк" повідомив про технічні проблеми, але деталей не навів. Деякі російські ЗМІ видалили повідомлення про те, що збій був пов'язаний із державними спробами блокування сайтів або VPN.

Засновник Telegram заявив, що що десятки мільйонів росіян чинять "цифровий спротив" державному контролю. За його слова, уся країна "мобілізована", щоб обходити ці "абсурдні обмеження".

У Москві пояснюють, що обмеження VPN і месенджерів, зокрема WhatsApp і Telegram, необхідні з міркувань безпеки. Мовляв, Росія стикається з атаками в глибокому тилу та нібито диверсіями з боку західних спецслужб.

Нагадаємо, що Росія сповільнила роботу Telegram. Російські посадовці заявляли, що Telegram нібито був "зламаний" українськими та натівськими спецслужбами, і що через це загинули російські військові.

Telegram заперечує будь-які такі втручання, стверджуючи, що Москва намагається змусити росіян користуватися застосунком MAX – державним месенджером, який рекомендують у школах і університетах. За даними Reuters, просування цього державного застосунку викликало невдоволення серед частини росіян.

